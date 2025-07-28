الحوثيون ينشرون اعترافات "خرق الحظر البحري" لطاقم سفينة أغرقوها في حزيران (فيديو)

شفق نيوز- صنعاء

نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، يوم الاثنين، مقطع فيديو توضح من خلاله مصير الناجين من السفينة "إترنيتي سي"، التي تم إغراقها بتاريخ 9 حزيران/ يونيو الماضي.

ونشر الإعلام الحربي اليمني، التابع للجماعة، مشاهد من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها البحرية اليمنية والتي استمرت ليومين، مشيراً إلى أن "تسجيلات طاقم السفينة أقرت انتهاكها لقرار حظر الملاحة البحرية على موانئ فلسطين المحتلة".

ووفقاً للفيديو، أكد الطاقم أن "ميناء أم الرشراش كان وجهة السفينة من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان وجهة لغرض التمويه والتموين"، موضحين أن كابتن السفينة لم يُخطر الطاقم بتلقي طلب عدم المرور والتحذير بعدم المرور.

وأشار مصدر عسكري إلى أن "السفينة (إترنيتي سي) تم استهدافها بعد رفض الكابتن فيها التجاوب مع تحذير القوات البحرية اليمنية باستهدافها المباشر حال عدم الاستجابة وبعد تجاهلها عدة تحذيرات من القوات البحرية اليمنية على القناة الدولية (16) بالتوقف فوراً".

ودعا المصدر "الشركات المالكة والمشغلة للسفن والمجتمع البحري والأهالي كافة بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني مهما كانت العروض لضمان سلامة السفن وطواقمها"، مؤكداً أن "الملاحة البحرية آمنة للجميع عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة أو سفن الشركات التي انتهكت قرار الحظر حتى يتوقف العدوان والحصار على غزة".

وحمّل "شركات السفن المنتهكة للقرار اليمني المسؤولية الكاملة تجاه سلامة سفنها والطواقم العاملة لديها والبيئة البحرية"، مؤكداً "استمرار القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ قرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني ومنع مرور أي سفينة من أي جنسية كانت أو تابعة لأي شركة مالكة أو شركة مشغلة تتعامل مع الكيان".

وفي وقت سابق، أعلنت مهمة بحرية أوروبية عن إنقاذ 10 أشخاص من أفراد طاقم سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، بينما قُتل 3 آخرون على الأقل، بعد أن هاجمت "أنصار الله" السفينة وأغرقتها في البحر الأحمر.

وكانت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها اليونان، تحمل على متنها طاقماً من 25 فرداً، عندما تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت كل قوة الدفع جراء الإصابة بقذائف صاروخية أطلقتها قوارب صغيرة، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وأعلنت جماعة "أنصار الله" أنها هاجمت سفينة الشحن "إيترنيتي سي"، لأنها كانت متجهة إلى إسرائيل، وأنها نقلت عددًا غير محدد من أفراد الطاقم إلى "مكان آمن"، على حد قولها.