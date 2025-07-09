الحوثيون يكشفون تفاصيل إغراق السفينة "ETERNITY C"

شفق نيوز- صنعاء

كشفت حركة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية استهداف السفينة "ETERNITY C" وإغراقها في البحر الأحمر.

وذكرت الحركة في بيان أنه تم استهداف السفينة أثناء اتجاهها إلى ميناء "أم الرشراش" بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، ما أدى إلى إغراقها بشكل كامل وتم إنقاذ طاقمها.

وأشارت إلى أنه بعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية لإنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن.

وبينت أن استهداف السفينة المذكورة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء "أم الرشراش، في انتهاك واضح لقرار حظر التعامل مع الميناء المذكور، وجاء كذلك بعد أن رفضت السفينة النداءات والتحذيرات من قبل القوات البحرية اليمنية".