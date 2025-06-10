الحوثيون يعلنون قصف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخين باليستيين

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي في منطقة "يافا".

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان إن الاستهداف تم بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين2 والآخر نوع "ذوالفقار"، "أحدهما أصاب المطار بشكل مباشر وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له"، بحسب قوله.

وأكد سريع أن "قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر"، مجددا تحذيرهم لمن تبقى من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار.

وردًا على الهجوم الاسرائيلي على الحديدة صباح اليوم الثلاثاء، حذر سريع "كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء "حيفا" الذي أصبح ضمن بنك الأهداف".

ورغم الضربات الإسرائيلية على اليمن، تواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة"، فيما وافقت الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأميركية.

‎ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفين إسرائيل. وقد جرى اعتراض معظمها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.