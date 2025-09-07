الحوثيون يعلنون إطلاق 8 مسيرات على أهداف داخل إسرائيل

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مساء اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع في بيان إن "العملية نفذت بـ8 طائرات مسيرة وتم استهداف النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا المحتلة".

وذكر سريع أن "طائرة مسيرة استهدفت مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر وتسببت في إيقاف حركة الملاحة فيه".

وأضاف بأنه "تم ضرب هدفين عسكريين حساسين في النقب بثلاث طائرات مسيرة، بالإضافة إلى مسيرة على هدف حيوي في عسقلان وأخرى على مطار اللد".

كما أفاد بأنهم قصفوا "هدفاً حيوياً في منطقة أسدود بطائرتين مسيرتين".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب.

وقالت "القناة 14" العبرية إن السلطات الإسرائيلية دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون، مشيرة إلى إصابة شخصين بشظايا المسيرة.

وأعلن يحيي سريع أن اليمن مستمر في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

يذكر أن إسرائيل شنت في 28 آب/ أغسطس الماضي غارات على العاصمة اليمنية صنعاء أدت إلى مقتل رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.