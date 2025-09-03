الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم صاروخي مزدوج على أهداف إسرائيلية

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية "نوعية مزدوجة" بصاروخين باليستيين استهدفت أهدافاً حساسة في يافا.

وذكر المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان، أن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية ومزدوجة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما نوع فلسطين2 الانشطاري ذي الرؤوس المتعددة والذي يُستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع ذي الفقار".

وأضاف، أن "العملية استهدفت أهدافاً حساسة في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتعليق حركة مطار اللد".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق غزة".