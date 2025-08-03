الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات عسكرية ضد 3 أهداف إسرائيلية

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، يوم الأحد، تنفيذ عمليات عسكرية ضد ثلاثة أهداف إسرائيلية في منطقتي يافا وعسقلان وميناء حيفا.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان، إن "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية نفذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية، استهدفت ثلاثة اهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت عمليتان منها هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في منطقتي يافا وعسقلان، فيما استهدفت العملية الثالثة ميناء حيفا بفلسطين المحتلة".

وشدد سريع على أن "اليمن مستمر في عملياته الاسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسناداً لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.