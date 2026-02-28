الحوثيون يعلنون تضامنهم الكامل مع إيران ويلوحون بمشاركة الرد

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم السبت، بيانا تدين فيه العدوان الأميركي- الإسرائيلي على إيران، معتبرة أن الهجوم يهدف إلى كسر معادلة الردع ويمهّد لاستهداف الجميع.

وجاء في بيان لها "التعبير عن التضامن الكامل والثابت مع إيران قيادةً وحكومة وشعبا"، مؤكدة أن "العدوان يشكل خطوة متقدمة ضمن مشروع أميركي- إسرائيلي يسعى لإخضاع المنطقة وتمكين إسرائيل من فرض هيمنته".

وشددت جماعة "أنصار الله" الحوثية في بيانها، على أن "التمادي الأميركي- الإسرائيلي لن يحقق الأمن للكيان الإسرائيلي، وأن توسيع دائرة الاستهداف لن يؤدي إلا إلى تصعيد المواجهة وتكثيف مسار المقاومة في المنطقة".

وبدأت إيران، ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي الذي استهدف أراضيها صباح اليوم السبت، بإطلاق رشقات صاروخية نحو إسرائيل، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل البلاد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.

وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض حالة الطوارئ، فيما أكد الجيش اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق المدارس وحظر التجمعات وتقييد الحركة، مع إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية بشأن البرنامج النووي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.