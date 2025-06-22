حصري.. الحوثيون يعلنون انهيار الهدنة مع ترامب ويستأنفون استهداف السفن الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثية" في اليمن، يوم الأحد، استئناف عمليات استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، وأي ممرات بحرية تمر في المنطقة الواقعة تحت نفوذها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في مايو/أيار الماضي، أن الولايات المتحدة ستوقف الحملة العسكرية الجارية ضد الحوثيين، مقابل وقف المجموعة هجماتها على المصالح الأمريكية في المنطقة.

واعترف الحوثيون بالاتفاق لكنهم أوضحوا أن هجماتهم على إسرائيل ستستمر.

وأشار ترامب إلى الاتفاق على أنه "استسلام" من الجماعة، لكنه قال في وقت لاحق إنهم حققوا "نتائج جيدة مع الحوثيين"، مضيفًا أن الجماعة لديها "قدرة كبيرة على تحمل العقاب" من الضربات الأمريكية المتكررة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، حينها، أن الولايات المتحدة "ستحترم التزامهم (الحوثيين)" بعدم مهاجمة السفن الحربية أو السفن التجارية الأمريكية في المنطقة.

وقال العميد الركن عابد محمد الثور، مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، لوكالة شفق نيوز، إن "القيادة في صنعاء أعلنت رسميًا وقوفها الكامل إلى جانب إيران، واستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الأمريكية في البحر الأحمر وأي ممرات بحرية تمر عبر المنطقة، كما كان الحال في السابق".

وأضاف الثور، أن دخول الولايات المتحدة كطرف مباشر في الحرب تسبب بانهيار الجهود الدبلوماسية والوساطات الرامية إلى تهدئة الموقف"، مشيرًا إلى أن اليمن ثابت في موقفه تجاه طهران، ويقف معها بكل الإمكانيات، محملاً واشنطن مسؤولية التصعيد وعودة العمليات العسكرية في المنطقة".

ويأتي ذلك، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم، توجيه ضربات جوية إلى ثلاث منشآت نووية في إيران، وهو ما اعتبرته الجماعة اليمنية، إعلاناً رسمياً بدخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب إسرائيل ضد طهران.