الحوثيون يعلنون التصعيد ويهددون باستهداف سفن الشركات المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثي، يوم الأحد، بدء "المرحلة الرابعة" من عملياتها العسكرية ضد إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن الجماعة قررت تصعيد عملياتها والبدء بتنفيذ المرحلة الجديدة من الحصار البحري، موضحاً أن أي سفينة مرتبطة بشركات تتعامل مع إسرائيل "ستُعد هدفاً مشروعاً"، حتى وإن لم تكن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وفي أي مكان يمكن للجماعة الوصول إليه.

ودعت الجماعة اليمنية المقربة من إيران، جميع شركات الشحن العالمية إلى وقف التعامل مع الموانئ الإسرائيلية ابتداءً من لحظة إعلان البيان، محذّرة من أن تجاهل التحذير سيؤدي إلى "هجمات بصواريخ ومسيرات" على السفن المعنية.

ويأتي هذا التهديد في سياق تصعيد مستمر بدأ منذ أواخر عام 2023، حين شنت جماعة الحوثي سلسلة هجمات استهدفت سفناً في البحر الأحمر على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة. وأدى ذلك إلى اضطراب واسع في حركة الملاحة، وانسحاب شركات شحن كبرى من الممرات البحرية القريبة من اليمن.

وكانت إسرائيل قد ردّت خلال الأسابيع الماضية بتنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع للجماعة في الحديدة ومحيطها، بعد تقارير عن نقل أسلحة عبر الميناء بدعم إيراني.