الحوثيون يعلنون استهداف 3 مواقع في إسرائيل بطائرات مسيرة

شفق نيوز– صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي، ليل الجمعة، تنفيذ ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في يافا وعسقلان وبئر السبع داخل إسرائيل، بحسب ما أفاد المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان.

وأوضح سريع، أن العمليات نُفذت باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة، مجدداً تحذيراته للشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين بأن سفنها ستتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، داعياً إلى وقف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة السفن وطواقمها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن دون تفعيل صافرات الإنذار.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردت إسرائيل على تلك الهجمات بضربات جوية استهدفت ميناء الحديدة ومنشآت حيوية للطاقة وبنى تحتية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.