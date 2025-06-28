الحوثيون يعلنون استهداف موقع إسرائيلي "حساس" بصاروخ "ذو الفقار"

شفق نيوز - صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنضار الله (الحوثيون)، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" استهدفت هدفاً "حساساً" للجيش الإسرائيلي في منطقة بئر السبع بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وقالت في بيان، إن العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جرائم العدو الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة نفذت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ضمن ما وصفته بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، عدة عمليات عسكرية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية إسرائيلية في بئر السبع، يافا، وحيفا، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكدة نجاح تلك العمليات.

وأكدت القوات اليمنية في ختام بيانها، استمرار ما وصفته بـ"العمليات الإسنادية" حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، مشددة على أن اليمن "لن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، مهما كانت التداعيات".

وصباحاً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراضه.

وذكر الجيش في منشور عبر تطبيق "تيليغرام"، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق عقب إطلاق الصاروخ.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي باستهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.