الحوثيون يعلنون استهداف مواقع "حساسة" في إسرائيل

شفق نيوز/ اعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ما وصفته بمواقع "حساسة للعدوّ الإسرائيلي" في منطقة يافا، من خلال إطلاق عدد من الصواريخِ الباليستيةِ الفرطِ صوتيةِ.

وقال المتحدث باسم الجماعة العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، أن "القوة الصاروخية نفذتِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ أهدافاً حساسةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ فرطِ صوتيةِ نوع فلسطين2، في أوقاتٍ متفاوتةٍ خلالَ الأربعِ والعشرينَ ساعةً الماضية".

وأشار إلى أن "هذه العملية تناسقتْ مع العملياتِ التي ينفذُها الجيشُ الإيرانيُّ والحرسُ الثوريُّ ضد اسرائيل"، مبينا انها "تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِين الفلسطينيِّ والإيراني".