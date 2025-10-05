الحوثيون يعلنون استهداف مواقع اسرائيلية "حساسة" في القدس

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، يوم الأحد، أن القوة الصاروخية استهدفت أهدافاً حساسة في القدس بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" الانشطاري.

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سعيد، في بيان مرئي بثته وسائل إعلام تابعة للحوثيين، وتنشره ادناه وكالة شفق نيوز، إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله" وتسببت، حسب البيان، في "هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ".

وأضاف البيان أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع والموقف في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة، مؤكدة "تنسيقنا مع المقاومة".

كما أشار إلى أن التعامل سيُحدد وفق التطورات على الصعيد الميداني بما يفضي إلى "تحقيق مطالب شعبنا الفلسطيني المظلوم"، مؤكدا استمرار "العمليات الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".