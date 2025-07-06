الحوثيون يعلنون استهداف "مطار اللد" بصاروخ "فلسطين 2"

شفق نيوز – صنعاء

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الأحد، أن الجماعة نفذت عملية "نوعية" استهدفت مطار اللد (بن غوريون) بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وقال المتحدث في بيان، إن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ، وأوقفت حركة الملاحة الجوية".

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي، باعتراضه صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وقال إن صفارات الإنذار أطلقت في عدة مناطق.

ومطار اللد هو الاسم السابق لمطار بن غوريون الدولي، ويقع قرب منطقة اللد وسط إسرائيل، ويُعد المطار الرئيسي وقد سُمّي بـ"مطار اللد" حتى عام 1973 قبل تغييره إلى "بن غوريون" نسبة إلى أول رئيس وزراء لإسرائيل.

ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية.