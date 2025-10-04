الحوثيون يعلنون استمرار عملياتهم ضد اسرائيل "إلا بطلب من حماس"

شفق نيوز- صنعاء

أكدت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، يوم السبت، استمرار تنفيذ عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، وعدم التوقف إلا في حال طلبت حركة "حماس" ذلك منها.

وقالت في بيان لها، "لإخواننا الأبطال في حركة حماس والجهاد الإسلامي نقول: نحن غير معنيين بتفاصيل المفاوضات؛ لأن قرارها بيدكم، ولكننا على العهد ماضون,، وكما بدأت عملياتنا العسكرية المساندة بطلب منكم فإنها لن تتوقف إلا بطلب منكم".

وأضافت أن "العمليات العسكرية ستعود متى ما طلبت حركة حماس ذلك"، مبينة أن "مصيركم مصيرنا ونحن معكم حتى النصر أو الشهادة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون".

جاء ذلك بعد أن أعلنت حركة "حماس"، موافقتها على الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والأموات، وفق مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن خطة غزة، مؤكدة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

من جهته، قال محمد الفرح عضو المكتب السياسي للحوثيين، إن "رد حماس على خطة ترمب رد واقعي وقابل للتنفيذ ومنفتح على الحلول ويبدي مرونة كبيرة".

واعتبر المسؤول الحوثي أن موقف حماس يعكس "رداً مسؤولاً لوقف العدوان والتجويع وحماية غزة ويحافظ على الوحدة الوطنية والثوابت الفلسطينية".