الحوثيون: عملياتنا ستستمر ضد اسرائيل حتى يتوقف "العدوان" بإيران ولبنان والعراق وفلسطين

أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، يوم السبت، أن الجماعة ستواصل ضرب اسرائيل لحين انتهاء "العدوان" على جبهة "المقاومة" في إيران ولبنان والعراق وفلسطين.

وأعلن العميد سريع في كلمة متلفزة، انخراط الحوثيين في الصراع القائم بالمنطقة من خلال تنفيذ أول عملية عسكرية ضد إسرائيل عبر دفعة بالصواريخ البالستية طالت اهدافاً "حساسة بنجاح" تزامناً مع العمليات ضد إيران ولبنان.

وشدد على أن الهجمات التي ينفذها الحوثيون ستتواصل الى تحقيق الأهداف المتمثلة بوقف "العدوان" على الدول الأربع.