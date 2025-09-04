الحوثيون يطلقون ثلاثة صواريخ صوب اسرائيل في غضون 24 ساعة

شفق نيوز - متابعة

أفاد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أن صاروخاً أُطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية.

وهذا هو ثالت صاروخ يتم إطلاقه من اليمن في أقل من 24 ساعة.

بالتزامن مع الإعلان عن رصد صاروخ أطلقه الحوثيون، أظهرت بيانات موقع فلايت رادار اضطرابات في حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية أعلنت، أمس الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.

وأعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومزدوجة بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين-2"، المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع "ذو الفقار".

وأوضح الحوثيون، في بيان، أن العملية العسكرية النوعية استهدفت أهدافا حساسة لإسرائيل في منطقة يافا، مؤكدين أنهم مستمرون في مواجهة إسرائيل.