الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بـ"فىسطين 2"

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، يوم الجمعة، تنفيذ عملية صاروخية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وأوضحت في بيان لها أن العملية أصابت هدفها بدقة، وتسببت في حالة من الهلع دفعت أكثر من 4 ملايين شخص إلى الملاجئ، إضافة إلى توقف حركة المطار.

وأكدت جماعة الحوثي، أن الهجوم جاء ردا على ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ونصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته، مشددة على أن "عملياتها ستتواصل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان اليوم الجمعة، أن سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد.

وجاء في البيان: "اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق قبل قليل من اليمن، وتسبب بتفعيل إنذارات في مناطق مختلفة".

وسُمع دوي انفجارات في القدس، بحسب شهود عيان، وذلك بعد دقائق من إعلان الجيش رصد الإطلاق وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.