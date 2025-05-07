الحوثيون يستهدفون مطاراً إسرائيلياً و"ترومان.." ونتنياهو: سندافع عن أنفسنا

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مساء الأربعاء، استهداف مطار رامون في إيلات جنوبي إسرائيل وحاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار رامون الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين، والأخرى استهدفت هدفاً حيوياً إسرائيلياً في يافا بطائرة مسيرة من نوع (يافا)".

وأضاف سريع "كما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحةِ اليمنية، عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي وعدد من الطائراتِ المسيرة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بكلمة فيديوية رداً على القرار الأمريكي بوقف إطلاق النار مع الحوثيين، إن "إسرائيل ستدافع عن نفسها بقوتها وإذا انضم الأمريكيون فهذا جيد".

هذا، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بسقوط صاروخي حوثي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في السعودية.

وذكرت إذاعة "كان" إن صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل سقط خارج حدود البلاد، وبينما أشار موقع "يسرائيل هيوم" إلى أنه تم اعتراض الصاروخ في الأجواء السعودية، ذكرت وسائل إعلام أخرى، أن الصاروخ سقط فوق السعودية دون أن يتم اعتراضه.