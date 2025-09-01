الحوثيون يستهدفون سفينة نفط إسرائيلية شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي

شفق نيوز– صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة انصار الله "الحوثيون"، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت السفينة النفطية الإسرائيلية (SCARLET RAY) شمال البحر الأحمر بصاروخ باليستي، مؤكدة إصابة السفينة بشكل مباشر.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي إن العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة والتجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، مشددة على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.