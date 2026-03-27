"الحوثيون" يرهنون مشاركتهم بالحرب لجانب إيران بـ3 نقاط: أيدينا على الزناد

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الموالية لحركة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم الجمعة، أنها على الاستعداد للتدخل العسكري المباشر في الحرب إلى جانب إيران في حال انضمام أي تحالفات مع أميركا وإسرائيل في الحرب، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عملياتهما، أو استمرار التصعيد ضد طهران و"محور المقاومة".

وذكرت القوات في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "تؤكد ضرورة الاستجابة الفورية من العدو الأميركي والإسرائيلي للمساعي الدولية الدبلوماسية لوقف العدوان على إيران وفلسطين ولبنان والعراق، ووقف الحصار الجائر على اليمن، وتنفيذ اتفاق غزة والوفاء بالالتزامات التي تضمنها".

وأشارت إلى أن "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في حال انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران ومحور المقاومة، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عملياتهما ضد إيران، وضد أي بلد مسلم، أو استمرار التصعيد ضد إيران ومحور المقاومة".