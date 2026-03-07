الحوثيون يدخلون الحرب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن هجوم "ثلاثي" والسعودية تهدد إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، بتأهب الحوثيين للدخول في الحرب إلى جانب حزب الله وإيران.

وقالت وسائل الإعلام: أنباء عن تأهب لإطلاق الحوثيين صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأضافت أن "الهجوم سيكون بالتزامن مع صواريخ من إيران وحزب الله".

وبالمقابل، فإن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين في السعودية، أن الرياض أبلغت طهران بأن استمرار الهجمات على السعودية وقطاع الطاقة فيها قد يدفعها للرد بالمثل.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.