الحوثيون يتبنون استهداف "ماجيك سيز" وإغراقها: انتهكت الحظر (تحديث)

شفق نيوز – صنعاء

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، يوم الاثنين، استهداف سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة، يحيى سريع: "تأكيداً على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، استهدفت القوات البحرية، والقوة الصاروخية، وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، سفينة (ماجيك سيز) التابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأوضح في بيان، أن الاستهداف تم بزورقين مسيَّرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيرة، مبيناً أن "الناقلة معرضة الآن لخطر الغرق".

وفي تحديث جديد، كشف سريع عن غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل.

وأمس الأحد، استهدف هجوم سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، قبل أن تندلع فيها النيران وتغمرها المياه، مما أجبر طاقمها لاحقاً على مغادرة السفينة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه جرى إنقاذ طاقم السفينة.

وصباح اليوم، أعلنت حركة "أنصار الله" في بيان، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بأحد عشر صاروخاً وطائرة مسيرة استهدفت مطار بن غوريون وميناء أسدود وميناء إيلات ومحطة كهرباء عسقلان في إسرائيل.

وجاء الهجوم الصاروخي للحوثيين على إسرائيل صباح الاثنين رداً على غارات إسرائيلية استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في اليمن.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أطلق 50 قذيفة وصاروخاً فجر اليوم الاثنين على الأهداف في اليمن في عملية وصفت بأنها "غير اعتيادية".

هذا وتشن جماعة الحوثيين سلسلة عمليات عسكرية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل ضمن ما تقول إنه "رد عملي" على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.