الحوثيون: نفذنا هجوماً مزدوجاً على هدفين في إسرائيل

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة عبر ثلاث طائرات مسيّرة على هدفين في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع، في بيان، إن "طائرتين مسيرتين ضربتا هدفاً عسكرياً مهماً للعدو في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش".

وأضاف، أن "العملية حققت أهدافها بنجاح"، لافتاً إلى أن "عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتشن جماعة الحوثيين سلسلة عمليات عسكرية في البحر الأحمر وعلى إسرائيل ضمن ما تقول إنه "رد عملي" على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.