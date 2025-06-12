الحوثيون لشفق نيوز: لن نتخلى عن إيران

شفق نيوز/ أكدت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، يوم الخميس، وقوفها مع إيران في حال تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي للجماعة اليمنية عبد الله النعمي، لوكالة شفق نيوز، إن "موقف الجماعة سيكون مع إيران، ولن يتم تركها أو التخلي عنها مطلقاً حيال أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر في "هيئة تنسيقية المقاومة العراقية"، عن عقد اجتماع لها خلال الساعات المقبلة، مع وجود إجماع داخل الهيئة على أن يكون هناك دور مباشر للفصائل المسلحة في حال تعرضت إيران لضربة عسكرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الساعات المقبلة سوف تشهد اجتماعاً مهماً لهيئة تنسيقية المقاومة العراقية، التي تضم أغلب الفصائل المسلحة في العراق، وان الاجتماع سيكون بحضور أغلب قادة الفصائل، من أجل مناقشة وبحث التصعيد الأخير في المنطقة في ظل التهديدات والتحذيرات الأمريكية، وبحث أي حرب مرتقبة ضد ايران ودور الفصائل في هذه الحرب، إذا ما اندلعت".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الفصائل في الهيئة، أجمعت بأن يكون لها دور مباشر بأي حرب ضد إيران، سواء كانت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية او إسرائيل، مقابل ذلك هناك ضغوطات حكومية وكذلك سياسية على بعض قادة الفصائل من أجل عدم التدخل بأي تصعيد قد يحصل في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، هدد بإرسال عشرات "الاستشهاديين" لمهاجمة المصالح الأميركية في حال اندلعت الحرب ضد إيران.

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية، بعد تصريحات أطلقها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، هدد فيها بأن بلاده "ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع مع واشنطن على خلفية المحادثات النووية."

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، أنها أذنت بالمغادرة الطوعية لعائلات العسكريين الأميركيين من مواقع عدة في نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، والتي تشمل العراق ودولاً أخرى في الشرق الأوسط.

‎وقال مسؤول في البنتاغون في تصريحات خاصة لوكالة شفق نيوز، "إن سلامة وأمن أفراد قواتنا المسلحة وعائلاتهم تظل على رأس أولوياتنا، وتواصل القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) مراقبة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط."

وأضاف المسؤول: "وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق على المغادرة الطوعية لعائلات العسكريين من مواقع متعددة ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية."