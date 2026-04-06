"الحوثيون": قصفنا إسرائيل بعملية مشتركة مع إيران وحزب الله

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية الموالية لحركة أنصار الله "الحوثيين"، يوم الاثنين، عن تنفيذ هجمة صاروخية مشتركة مع إيران وحزب الله اللبناني، على أهداف إسرائيلية، مؤكدة أن الهجمة حققت هدفها.

وقالت القواتُ المسلحة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا نفذت عمليةً مشتركةً مع الحرسِ الثوريِّ والقواتِ المسلحةِ للجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيرانَ والمقاومةِ الإسلاميةِ في لبنانَ بدفعةٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ عدةَ أهدافٍ حيويةٍ وعسكريةٍ تابعةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وحققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت دعمًا وإسنادًا لمحورِ الجهادِ والمقاومةِ في إيرانَ ولبنانَ والعراقِ وفلسطينَ، وفِي إطارِ مواجهةِ المخططِ الصهيونيِّ الذي يستهدفُ أبناءَ أمتِنا في المنطقةِ الساعي لإقامةِ ما يسمى بإسرائيلَ الكبرى تحتَ مسمى تغييرِ الشرقِ الأوسط".