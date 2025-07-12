الحوثيون: عملة معدنية جديدة تدخل التداول غداً الأحد

شفق نيوز- صنعاء

أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، يوم السبت، سك عملة معدنية جديدة ستدخل التداول اعتبارا من يوم غد الأحد 13 تموز/ يوليو 2025.

وأوضح البنك المركزي في بيان، أن هذه العملة المعدنية من فئة 50 ريالا، ويأتي سكها في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول.

وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.

وأكد البنك المركزي اليمني أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية لضمان متانتها وكفاءتها في التداول.

وذكر البيان أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن في آذار/ مارس 2024 إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال للمرة الأولى منذ السيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.

وحسب قائمة المواصفات التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني فإن العملة المعدنية الجديدة تحمل المواصفات التالية:

الوجه الأمامي:

• كتب في الأعلى اسم البنك المركزي اليمـني باللغة العربية.

• في الأسفل تاريخ الإصدار 1446هـ – 2025م.

• في الوسط كتب 50 ريالا باللغة العربية.

الوجه الخلفي:

• في الإطار الأعلى كتبت عبارة مسجد العيدروس – باللغة العربية.

• وفي الإطار الأسفل كتب اسم المدينة عدن باللغة العربية.

• في الوسط رسمة لمسجد العيدروس.