الحوثيون: ضربنا هدفاً إسرائيلياً حساساً بصاروخ باليستي

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضرب هدف حساس في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين-2".

وذكرت الجماعة في بيان أن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين-2) مستهدفاً هدفاً حساساً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح".

وأشار البيان أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلّحة اليمنية نفذ عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وقد حققت العملية هدفها بنجاح".

ويأتي إعلان الحوثي هذا بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على "بنى تحتية عسكرية" تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في ميناء الحديدة باليمن.

وقالت مصادر محلية أن 12 غارة إسرائيلية استهدفت 3 أرصفة بالميناء.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، تقول إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

وترد إسرائيل كذلك بشن غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنها ميناء الحديدة الحيوي.