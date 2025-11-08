الحوثيون: تفكيك شبكة تجسس أميركية-إسرائيلية-سعودية

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم السبت، تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح "تحالف استخباراتي" يتبع غرفة عمليات مشتركة بين أجهزة مخابرات أميركا وإسرائيل والسعودية.

وذكرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين أن "العملية الأمنية تمكّنت من كشف شبكة تجسس تعمل لصالح (تحالف استخباراتي) وتضمّ (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA) و(جهاز الموساد الإسرائيلي)، و(المخابرات العامة السعودية)، ومقره داخل الأراضي السعودية".

وأوضح بيان الوزارة أن القبض على أفراد الشبكة جاء بعد "عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت عدة أشهر"، شملت التنصت الإلكتروني، والتمويه، وجمع الأدلة على الاتصالات المشبوهة. ووصف ما تم إنجازه بأنه "إنجاز أمني كبير يُعد نجاحاً جديداً في مواجهة التدخلات الخارجية".

وأشار إلى أن الغرفة المشتركة قامت بتنسيق "أنشطة تخريبية وتجسسية ضد اليمن"، عبر إنشاء خلايا صغيرة متفرقة، تعمل بشكل مستقل لكنها مرتبطة مركزياً بالغرفة، بهدف تفادي الكشف.

وأضاف أن "العناصر المتورطة تلقّت تدريبات متقدمة داخل الأراضي السعودية على أيدي ضباط أميركيين وإسرائيليين وسعوديين، شملت كيفية استخدام أجهزة تجسس متطورة، ورفع الإحداثيات بدقة، وكتابة تقارير استخباراتية، واستخدام أساليب التمويه والتخفي لتفادي الملاحقة الأمنية".

كما زُودت هذه الخلايا بأجهزة رصد حديثة تُستخدم لجمع معلومات عن مواقع حساسة في اليمن، بما في ذلك البنية التحتية العسكرية والأمنية، ومواقع تصنيع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فضلاً عن أماكن إطلاقها — وهي قدرات يستخدمها الحوثيون في هجماتهم ضد أهداف في إسرائيل.

وأكد البيان أن الخلية كانت تراقب أيضاً قيادات عسكرية وأمنية يمنية، بالإضافة إلى شخصيات مدنية بارزة، حيث جمعت بيانات حول تحركاتهم ومقرات عملهم ومنازلهم.

كما اتُهمت الشبكة بجمع معلومات عن منشآت خدمية حيوية — مثل محطات الطاقة والمستشفيات والأسواق — والتي تم استهدافها لاحقاً في ضربات جوية نسبها "الحوثيون" إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرين أن هذه الهجمات تهدف إلى "الإضرار بالمصالح الحيوية للشعب اليمني، وفرض حصار اقتصادي ومعيشي".

وفي ختام البيان، أكد الحوثيون أن التحقيق مع أفراد الخلية لا يزال جارياً، ووعدوا بعرض "اعترافات مصورة" في وقت لاحق، دون تحديد موعد لذلك.