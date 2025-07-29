الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأكد المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

وذكرت "القناة 12" العبرية، أنه تم إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ.

والأحد الماضي، أعلن سريع في بيان، أن القوات المسلحة اليمنية قررت تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلةِ الرابعة من الحصارِ البحري على إسرائيل.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسناداً لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.