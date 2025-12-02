الحكومة الإيرانية: عائد رفع سعر البنزين يخصص لدعم معيشة المواطنين

شفق نيوز- طهران

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء، أن جميع العائدات الناتجة عن رفع سعر البنزين (الثالث) ستخصص بالكامل لدعم معيشة المواطنين، ولن تُستخدم لأي غرض آخر.

وقالت مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن الحكومة تهدف من تعديل أسعار البنزين إلى توسيع شبكة النقل العام وتقليل اعتماد المواطنين على السيارات الخاصة، مؤكدة أن العائدات ستُودع في حساب مخصص وشفاف لدعم معيشة المواطنين، وليس لتحقيق أرباح.

وأوضحت أن أسعار البنزين لسيارات الأجرة وخدمات النقل العام، بما فيها السيارات العاملة عبر الإنترنت والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية، ستبقى ثابتة، أو ستُقدّم لهم تعويضات مالية تعادل أي زيادة في السعر.

كما شددت على التزام جميع الجهات المعنية بعدم رفع التعرفة، بما في ذلك سيارات الأجرة التقليدية، بالتنسيق مع جمعيات سائقي التاكسي ونقابات النقل العام في طهران.

ولفتت مهاجراني إلى أن استهلاك البلاد من البنزين المحلي الإنتاج يصل سنوياً إلى ما يعادل 180 مليار دولار، مبينة أن سعة الإنتاج اليومية تبلغ نحو 110 ملايين لتر، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي 133 مليون لتر، ما يجعل البلاد حالياً مستورداً للبنزين بقيمة 6 مليارات دولار سنوياً.

وبعد سنوات من التردد خشية تداعيات أي زيادة على صعيد المواطنين، أقرّ مجلس الوزراء الإيراني، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع سعر البنزين الثالث ليصل إلى 50 ألف ريال للتر (نحو 0.044 دولار)، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من السادس من الشهر الجاري، ليضاف إلى السعرين المدعومين الحاليين.