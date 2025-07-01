الحكومة الإيرانية تقر بتضرر المواقع النووية "بشكل كبير"

شفق نيوز - طهران

أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء، بتعرض المواقع النووية الإيرانية لأضرار جسيمة نتيجة الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مؤخراً، نافية في الوقت ذاته ما أعلنه الرئيس الأمريكي بشأن طلب طهران إجراء مفاوضات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مهاجراني قولها: "نعم، مواقعنا النووية تضررت بشدة، وقد أيد العديد من المسؤولين ذلك"، في أول تصريح رسمي يُظهر حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية بعد الهجوم الأمريكي.

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أن إيران طلبت التفاوض، أكدت مهاجراني أنه "لم يُتخذ أي قرار بشأن المفاوضات"، مضيفة أن "موعد بدء المفاوضات لم يُحدد حتى الآن، ومن غير المرجح أن يكون في المستقبل القريب".

ويأتي تصريح مهاجراني في وقت أظهرت فيه صور أقمار صناعية جديدة، نُشرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استمرار النشاط داخل منشأة "فوردو" النووية، رغم تعرضها لهجوم نفذته قاذفات "بي-2" الأمريكية قبل أكثر من أسبوع.

وبحسب قناة "آي نيوز 24" العبرية، فقد التُقطت الصور بواسطة شركة "ماكسار تكنولوجيز"، وأظهرت فتحات التهوية في المنشأة – وهي النقطة التي استهدفتها الضربة الأميركية – مفتوحة، ما يشير إلى استمرار النشاط داخل الموقع، ويعيد الجدل مجددًا بشأن مدى فاعلية الضربات الأميركية وحقيقة ما يجري في البرنامج النووي الإيراني بعد التصعيد العسكري الأخير.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح بأن الضربات دمّرت المواقع النووية الإيرانية بالكامل، وأن إيران طلبت التفاوض، وهي "مزاعم" نفتها طهران رسمياً عبر عدة مسؤولين حكوميين.