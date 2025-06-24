قطر تصف هجوم "العديد" بغير المقبول.. عراقجي: إيران لا تستهدف الدول الصديقة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الثلاثاء، أن بلاده تفضّل الدبلوماسية والحكمة في التعامل مع التحديات، واصفاً الهجوم على قاعدة العديد بـ "غير المقبول".

وقال آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في العاصمة الدوحة، إن "الهجوم الذي تعرضت له دولة قطر من قبل إيران تصرف غير مقبول"، مشيراً إلى أن "الدفاعات الجوية القطرية تمكنت من إسقاط جميع الصواريخ، باستثناء صاروخ واحد سقط في منطقة خالية".

وأضاف أن "القوات المسلحة القطرية قامت بعمل بطولي في صد الهجمات على البلاد، وأثبتت قدرتها على حماية المواطنين والمقيمين والدفاع عن السيادة الوطنية"، مبيناً أن "الرئيس الأميركي أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن تضامنه عقب الهجوم على قاعدة العديد".

وأشار إلى أن "بلاده تدين بأشد العبارات استهداف قاعدة العديد من قبل الحرس الثوري الإيراني"، مشدداً على أن "ما حصل يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة قطر".

وأوضح أن "بلاده ستستضيف، مساء اليوم، اجتماعاً طارئاً لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث تطورات الموقف والتنسيق المشترك".

وفي الشأن الإقليمي، جدد آل ثاني إدانة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على إيران، معبراً عن دعم بلاده لمسار تعزيز العلاقات بين سوريا ودول المنطقة، متمنياً علاقات مستقبلية أفضل بين سوريا ولبنان.

بالمقابل، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً مع رئيس الوزراء القطري، مؤكداً فيه أن "قصف قاعدة العديد جاء دفاعاً عن النفس".

وأشار عراقجي، إلى أن "القصف رد على العدوان الأمريكي ولا يمكن اعتباره عملا ضد حكومة قطر الشقيقة"، مبيناً أن "قصف قاعدة العديد يأتي ضمن حق الدفاع بموجب المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولن نسمح بتأثر علاقاتنا الودية مع دول المنطقة الأخرى".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "قصف قاعدة العديد رد على العدوان الأمريكي في 22 حزيران/ يونيو على أراضي إيران وسيادتها"، مضيفاً أن "جمهورية إيران الإسلامية تلتزم بعلاقاتها الطيبة والمتجذرة مع دولة قطر".

وأضاف أن "إيران طالما التزمت بمبدأ حسن الجوار مع دولة قطر والدول المجاورة الأخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، استدعت وزارة الخارجية، السفير الإيراني علي صالح آبادى، فيما جدّدت إدانتها للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء يوم أمس الاثنين، بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة العديد الجوية في قطر، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.