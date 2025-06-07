الحكومة السورية: قسد مستمرة في إمدادنا بالنفط والغاز

شفق نيوز/ قال مصدر في الحكومة السورية، يوم السبت، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مستمرة في إرسال النفط والغاز للحكومة السورية وفق الاتفاق الذي جرى بين الطرفين في شهر شباط / فبراير الماضي.

وكشف المصدر لموقع تلفزيون سوريا إن "قسد" ترسل يوميا كمية من النفط الخام تتراوح بين 10 و 15 ألف برميل من النفط يوميا إلى مصفاة حمص وبانياس وسط وغرب البلاد.

ووفق المصدر يتم ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من معمل غاز الجبسة بريف الحسكة الجنوبي، باتجاه محطة غاز الريان بريف حمص، لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية.

واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" توريد النفط إلى الحكومة السورية الجديدة، عبر نقل الخام من حقول الحسكة ودير الزور، بصهاريج بعد قرابة ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد.

وقال "أسامة السالم" وهو مهندس في حقل نفطي بالحسكة لوكالة شفق نيوز إن إنتاج سوريا النفطي كان يبلغ نحو 400 ألف برميل يومياً قبل العام 2011، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا.

وأضاف، أن "إنتاج حقول النفط في مناطق قوات سوريا الديمقراطية يقارب 75 ألف برميل يومياً، موضحاً إن "هذه كمية الإنتاج تتأثر بالأوضاع الأمنية والأعطال وعمليات الصيانة في حقول النفط".

كما أشار السالم إلى تعرض حقول النفط والآبار وخطوط النقل إلى أضرار كبيرة خلال سنوات الحرب السورية، منوها إلى "تسبب العقوبات بصعوبة إجراء عمليات صيانة واسعة والاكتفاء بإجراء عمليات صيانة مؤقتة والاعتماد على قطع التبديل المتوفرة في المستودعات أو التي يتم إنتاجها محليا".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على معظم حقول النفط والغاز السورية ومنها أكبر حقلين في محافظة دير الزور (شرقي سوريا) إلى جانب حقول رميلان في محافظة الحسكة فيما كان النظام السابق مسيطراً إلا على بعض الحقول الصغيرة، قليلة الإنتاج في ريف حمص الشرقي (وسط البلاد) ومحافظة دير الزور.