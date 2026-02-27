الحكومة البريطانية تسحب موظفيها من إيران بشكل مؤقت

شفق نيوز- طهران

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، عن سحب موظفيها من إيران بشكل مؤقت، وذلك بسبب الوضع الأمني وسط مخاوف من ضربة أميركية عسكرية على طهران والتوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة البريطانية قولها: "تم سحب الموظفين البريطانيين مؤقتا من إيران"، دون تفاصيل أخرى.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الكازاخستانية، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الإيرانية على الفور.

يشار إلى أن سفارة بكين في تل أبيب، قد دعت يوم الجمعة، المواطنين الصينيين في إسرائيل لتعزيز التدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ، على خلفية التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي دعوة السفارة الصينية بعد دعوة مماثلة وجهتها إلى مواطنيها لتجنب السفر إلى إيران، وحثّ رعاياها الموجودين هناك على مغادرتها "في أقرب وقت ممكن".

حيث نقلت وسائل إعلام أميركية، أن الخطوة الصينية جاءت في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة.

وتأتي الخطوة الصينية على خلفية خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث أعلنت سفارتها في إسرائيل السماح بمغادرة بعض موظفيها وعائلاتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

وذكرت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن سفارة الولايات المتحدة في بيروت أمرت أيضاً بمغادرة عدد من الموظفين الحكوميين نتيجة التطورات الأمنية.

وأضافت أن قيوداً إضافية قد تُفرض على تنقل موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى مناطق محددة داخل إسرائيل، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس والضفة الغربية، من دون إشعار مسبق