الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق زعيم الطائفة البهائية في قطر

شفق نيوز - متابعة

حكم على زعيم الطائفة البهائية في قطر بالسجن 5 سنوات بسبب منشورات على وسائل التواصل "تشكك في أسس الدين الإسلامي"، وفقا لمنظمة بهائية دولية.

وأصدرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم ضد ريمي روحاني 71 عاما، والذي يحتجز منذ أبريل/نيسان.

وبحسب وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية في مدينة جنيف السويسرية، رفض القضاة طلب الدفاع منح روحاني الرأفة استنادا إلى معاناته من مرض في القلب.

ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه "انتهاك جسيم وخطير لحق حرية الدين أو المعتقد، وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر".

ولم يصدر أي رد فوري من مكتب الاتصال الدولي للحكومة القطرية على استفسارات وكالة "أسوشيتد برس" بشأن القضية.

كما لم تصدر الحكومة القطرية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.