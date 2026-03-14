الحسيني يثير الجدل بتدوينتين عن مصير مجتبى خامنئي ونتنياهو

شفق نيوز- بغداد

في وقت تتدافع فيه على منصات التواصل روايات متضاربة عن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتتصاعد فيه الأسئلة حول الوضع الصحي للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، دخل رجل الدين اللبناني- السعودي محمد علي الحسيني على الخط بتدوينتين جديدتين دفعتا موجة التكهنات إلى مستوى أعلى، بعدما تحدث عن إصابة نتنياهو بـ"مرض خبيث" في "مرحلة متقدمة"، وعن تعرض خامنئي لإصابة قال إنها "متوسطة".

وكتب الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، على منصة "إكس" أن "المعلومات تؤكد" إصابة "بيبي" (بنيامين نتنياهو) بالسرطان، وأن غيابه الأخير مرتبط بالعلاج لكن عودته إلى الواجهة قد تكون أقرب مما يُعتقد.

لأننا #نسمع_ونرى، المعلومات تؤكد أن “بيبي” نتنياهو مصاب بالمرض الخبيث وفي مرحلة متقدمة، وأن غيابه الأخير مرتبط بالعلاج… لكن عودته إلى الواجهة قد تكون أقرب مما يُعتقد.#محمد_علي_الحسيني — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) March 14, 2026

قبل أن يقول في تدوينة ثانية إن خامنئي "مصاب" وإن تعافيه "متوقع خلال أيام"، مضيفاً أن ما يجري خلف الكواليس يتصل بحماية مشددة وترتيبات حساسة داخل بنية الحكم في إيران،

لأننا #نسمع_ونرى، المعلومات تؤكد أن “بيبي” نتنياهو مصاب بالمرض الخبيث وفي مرحلة متقدمة، وأن غيابه الأخير مرتبط بالعلاج… لكن عودته إلى الواجهة قد تكون أقرب مما يُعتقد.#محمد_علي_الحسيني — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) March 14, 2026

وزاد الحديث في الأيام الأخيرة عن نتنياهو بعد اتساع تداول منشورات تزعم مقتله أو غيابه، بل وذهبت بعض الحسابات إلى تحليل مؤتمره الصحفي الأخير والقول إن لقطاته مولدة بالذكاء الاصطناعي.

لكن منصة بوليتي فاكت وصفت هذه المزاعم بأنها مضللة، وأشارت إلى أن الفيديو المتداول لا يثبت وفاته، وذلك بعد أن ظهر نتنياهو في 12 آذار مارس في أول مؤتمر صحفي له منذ بدء الحرب وظهر فيه علناً مدافعاً عن استمرار الحملة على إيران وحلفائها.

وبدا الجدل حول خامنئي موازياً لذلك. فقد قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد "حي، لكنه متضرر"، بعدما كان مسؤول إيراني قد قال لرويترز قبل ذلك بيومين إن خامنئي أصيب إصابة طفيفة لكنه ما زال يباشر مهامه.

ثم عاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لينفي وجود أي مشكلة في وضعه الصحي، وذلك رداً على تصريحات لوزير الحرب الأميريكي بيت هيغسيث قال فيها إن خامنئي أصيب وربما تعرض لتشوه.

وكان الحسيني اكتسب حضوراً استثنائياً في الفضاء الرقمي بعد تحذيره الشهير للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله من الاغتيال قبل أن ينفّذه الجيش الإسرائيلي في أيلول 2024، بالإضافة الى بعض الاحداث المتسلسلة من تفجر الحرب في المنطقة، ما جعل اسمه مقروناً بـ"المعلومات المسبقة"، فيجد كل تصريح لاحق له جمهوراً أوسع وتداولاً أسرع في أوساط متابعي القضايا اللبنانية والإيرانية والإسرائيلية.