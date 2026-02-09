الحسكة.. وفد دمشق يتفقد حقول رميلان تمهيداً لتطويره

شفق نيوز- الحسكة

وصل وفد حكومي سوري إلى مدينة رميلان النفطية شرق القامشلي لمعاينة حقول النفط وإتمام الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن الوفد الحكومي ضم قائد قوات الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي وممثلين عن الشركة السورية للبترول، حيث تفقد حقول رميلان في مهمة استكشافية تهدف إلى تقييم الوضع الحالي وإعادة التأهيل، والاطلاع على جاهزيتها التشغيلية وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قسد".

وقال وليد اليوسف، نائب المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، إن "نفط سوريا للجميع وسنواصل العمل متحدين وسيبقى معنا كل العاملين في الشركة بحقول الحسكة".

وأضاف اليوسف: "سنتعاون مع شركات عالمية لتطوير الحقول النفطية".