"الحرية لغزة" تشوه نصبا تذكاريا لـ"الهولوكوست" في فرنسا

شفق نيوز- باريس

تعرض نصب تذكاري للمحرقة اليهودية (الهولوكوست) في مدينة ليون الفرنسية، للتشويه، وكتبت عليه عبارة "الحرية لغزة" في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الحوادث المعادية للسامية في البلاد.

وأدان مسؤولون محليون في مدينة ليون الفرنسية تشويه نصب تذكاري للمحرقة اليهودية بعد أن وجدت عبارة "الحرية لغزة" محفورة على العمود الرخامي.

وأظهرت صورة نشرها يوناتان عرفي، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا، على منصات التواصل الاجتماعي عبارة "الحرية لغزة" محفورة على عمود رخامي أسود.

ووصف عرفي الواقعة التي جرت في وقت متأخر من مساء السبت بأنها "مشينة"، كما تحدث غريغوري دوسيت، رئيس بلدية ليون، وفابيان بوتشيو، حاكمة منطقة الرون، عن الواقعة.

وكتبت بوتشيو على منصة إكس أنه لا يوجد ما يبرر هذا "الفعل المشين"، وعبَرت عن دعمها للجالية اليهودية. ووصف دوسيت الواقعة بأنها "فعل غير مقبول"، وأضاف أنه سيجري ملاحقة الجناة ومحاكمتهم.

هذا، وتتزايد جرائم الكراهية في أنحاء فرنسا، ومن بينها حوادث بارزة لمعاداة السامية، وفي وقت سابق من العام الجاري، رُشت خمس مؤسسات يهودية في باريس بطلاء أخضر.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه اتهامات في الآونة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمساهمة في معاداة السامية بدعوته إلى اعتراف دولي بدولة فلسطينية.

ومن جانبه، انتقد ماكرون علنا معاداة السامية وأمر بتعزيز الأمن لحماية المعابد اليهودية وغيرها من المراكز اليهودية ردا على الحوادث المعادية للسامية المرتبطة بالصراع في قطاع غزة.