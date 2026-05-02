"الحركة لن تعود كالسابق".. إيران تعتزم تشريع قانون لإدارة هرمز

شفق نيوز- طهران

كشف البرلمان الإيراني، يوم السبت، عن إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز، مع "مراعاة" القوانين الدولية وحقوق دول الجوار، فيما أشار إلى أن حركة السفن في مضيق الحيوي لن تعود كما كانت قبل الحرب.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "أعددنا مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت".

وأوضح أن "مشروع القانون يمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات عن الحرب"، مبيناً أن "مشروع القانون يسمح لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران".

وأشار إلى أن "مشروع القانون بشأن المضيق سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار"، معتبراً أن "حركة السفن في مضيق هرمز لن تعود كما كانت قبل الحرب".

هذا وأفاد مسؤولون إيرانيون، السبت، بتخفيض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية، فيما أشاروا إلى أن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة، في ظل تشديد الحصار البحري الأميركي على تجارة النفط الإيرانية في مضيق هرمز.

ومنذ بدء الحصار البحري الأميركي في 13 نيسان/ أبريل الماضي، لجأت إيران بشكل متزايد إلى التخزين العائم، حيث يتجمع عدد متزايد من ناقلات النفط، بعضها مهجور وقديم، قبالة جزيرة خرج، مركز تصديرها الرئيسي.