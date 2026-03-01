الحرس يعلن موجة هجمات جديدة على قواعد أميركية واسرائيل وسط قصف على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، انطلاق الموجة التاسعة من هجماته التي تستهدف القواعد الأميركية في المنطقة وأهدافاً داخل إسرائيل، بالتزامن مع استمرار القصف إيران.

وذكر الحرس الثوري، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العمليات الجديدة شملت إطلاق ضربات صاروخية باتجاه مختلف المواقع العسكرية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف البيان، أن "إحدى الضربات استهدفت منظومة رادار تابعة لنظام (ثاد)، ضمن شبكة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية في منطقة الرويس في الإمارات"، مشيراً إلى "تدمير الرادار بشكل كامل"، وفق تعبيره.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عالمية، بأن الطيران "الأميركي – الإسرائيلي"، ينفذ الآن ضربات عديدة على مناطق متفرقة في إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.