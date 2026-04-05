الحرس الثوري: أي عملية برية أميركية في إيران ستواجه برد ساحق

شفق نيوز- طهران

قال مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، مساء اليوم الأحد، إن أي عمليات برية أو تسلل إلى أي جزء من إيران سيواجه "هزيمة ساحقة ومخزية"، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق وفتح مضيق هرمز.

وتحدث المقر في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن محاولة الجيش الأميركي لإنقاذ طيار سقطت طائرته المقاتلة في إيران، مؤكداً "استهداف عدد من الطائرات التي حاولت الانقاذ، بما في ذلك طائرتان نقل عسكريتان من طراز Si-1Sedos ومروحيتان من طراز Black Hawk، وأُجبرت على الهبوط اضطرارياً في منطقة جنوب أصفهان".

ولفت البيان إلى أن هذه العملية اثبتت أن "أي عدوان أو عمليات برية أو تسلل إلى أي جزء من إيران، سيواجه هزيمة ساحقة ومخزية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن حادث إسقاط الطائرة في إيران وعملية إنقاذ الطيار، إن "الجيش الإيراني أسقط طائرة إف-15 باستخدام صاروخ محمول على الكتف وحالفه الحظ، ونحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في عملية إنقاذ الطيار، وإسرائيل قدمت مساعدة محدودة خلال عملية البحث والإنقاذ".

كما لوّح ترمب، الأحد، بمحو إيران في حال عدم التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز بحلول مساء الثلاثاء، فيما رفض إعطاء جدول زمني لإنهاء الحرب.