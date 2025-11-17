الحرس الثوري يوضح الفرق بين حرب إيران ضد العراق وإسرائيل

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، يوم الاثنين، أن إسرائيل غير قادرة على شن حرب جديدة ضد بلاده.‎

وقال العميد نائيني في مقابلة صحفية، إن "أي حديث عن حرب جديدة يدخل في إطار العمليات النفسية أكثر من كونه تهديداً عسكرياً فعلياً".

واستعرض نائيني، تفاصيل غير مسبوقة عن الجوانب العسكرية، الاستخبارية، والسياسية للحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل، معتبراً "إحدى أقصر المعارك في تاريخ إيران، لكن من أكثرها تأثيراً في معادلات القوة".

وأوضح أن "الحرب الأخيرة كانت مختلفة جذرياً عن حرب الثماني سنوات"، معتبراً أنها "حرب تكنولوجية صاروخية سيبرانية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي، والهجمات السيبرانية، والحرب الإعلامية، إلى جانب الضربات الدقيقة".

وأشار نائيني، إلى أن بعض القادة العسكريين الإيرانيين قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأولى، لكن سلسلة القيادة أعيد تشكيلها خلال أقل من ساعة، وتم تنفيذ الرد الصاروخي الكبير خلال 12 ساعة فقط رغم التغييرات الاضطرارية في المواقع القيادية.

وأكد أن "هذا المستوى من الجاهزية جاء نتيجة تدريبات طويلة، ورزنامة تخطيط شاملة كانت تفترض أن وقوع الحرب أمر محسوم".

وشدد نائيني على أن الجيش الإيراني في أعلى مستويات الجاهزية وأن أي حرب مقبلة ستكون أشد وقعاً على العدو، مؤكداً أن إسرائيل والولايات المتحدة ليست لديهما القدرة على تحمل مواجهة جديدة حالياً.