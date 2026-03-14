الحرس الثوري يوجه بإخلاء المراكز الصناعية الأميركية في المنطقة

شفق نيوز- طهران

وجه الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، تحذيراً بضرورة إخلاء جميع المراكز الصناعية الأميركية في المنطقة.

وذكر الحرس الثوري في توجيه عاجل: "نوجه تحذيراً للنظام الأميركي بضرورة إخلاء جميع المراكز الصناعية الأميركية في المنطقة".

وجاء ذلك عقب "مقتل أكثر من 15 شخصاً في هجوم استهدف مصنعاً لإنتاج معدات التبريد والتدفئة في أصفهان"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.