الحرس الثوري يهدد إسرائيل برد حاسم إن هاجمت إيران

شفق نيوز/ هدد الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إسرائيل، برد مدمر وحاسم، إذا ارتكبت "اعتداء" على المنشآت النووية داخل البلاد.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، إنهم "يخوفوننا من الحرب. اتهام نظام لديه دعم شعبي وعسكري قوي بالخوف من الحرب ناتج عن تقديرات خاطئة للعدو الذي يجهل قوة النظام الشعبية في ظروف الحرب".

وأضاف: "العدو في تقديراته يَغفل عن رأس مال الجمهورية الإسلامية ويعيش في أوهام ولا يفهم أنه إذا اندلعت الحرب فإن القوة الشعبية ستدخل الساحة، كما حدث في زمن الدفاع المقدس عندما بدأ الحرب بنفس الأوهام وهُزم".

وشدد على أنه "إذا تجرأ النظام الصهيوني الواهم وارتكب حماقة واعتداء، فسيتلقى بالتأكيد رداً مدمراً وحاسماً في جغرافيته الضعيفة والصغيرة. رسالة 46 عاما من النضال ضد الجمهورية الإسلامية ليست سوى هذا. كما كانت رسالة ثماني سنوات من الدفاع المقدس أنه لا يمكن الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، ورسالة أعمال الشغب في السنوات الأخيرة كانت أيضاً أنه لا يوجد أي احتمال لانهيار الجمهورية الإسلامية".

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: "أصبحنا اليوم أكثر قوة في مختلف الجوانب مقارنة بالسنوات السابقة ومع تقدمنا العسكري المذهل. اليوم الكيان الصهيوني بكامله تحت أنظار مجاهدي الجمهورية الإسلامية. إن من يدعم الكيان الإسرائيلي الغاصب هو أمريكا وحكومات الغرب الآخذة في الضعف، ولن يعود الاستقرار إلى العالم والمنطقة إلا بزوال إسرائيل".