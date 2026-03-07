الحرس الثوري يكشف عدد هجماته خلال أسبوع ويؤكد تعاوناً مع فصائل عراقية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، حصيلة عملياته خلال الأسبوع الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن ميزان القوى في المنطقة أصبح لصالحه.

وقال الحرس الثوري في بيان له، إن "حجم النيران التي أطلقناها خلال الأيام الـ 3 الأولى يعادل حرب الـ 12 يوماً"، مشيراً إلى أن "موازين القوى في المنطقة تغيّرت لصالح إيران".

وأضاف، أنه استهدف "إسرائيل بـ2600 مسيّرة خلال أسبوع، مع استهداف 200 قاعدة لأميركا وإسرائيل بالصواريخ الباليستية".

وأشار إلى "احتراق 17 قطعة بحرية لأميركا وإسرائيل وحلفائهما حتى الآن".

كما أعلن الحرس الثوري استهداف مصافي حيفا، "رداً على ضرب مستودع نفط بطهران"، بعد تبني حزب الله للعملية.

وجّدد الحرس الثوري، تأكيده "تدمير مقار جماعات انفصالية في العراق بالتعاون مع فصائل مقاومة عراقية"، كما جاء في البيان.