الحرس الثوري يكشف تفاصيل هجوم جديد استهدف قواعد أميركية ومواقع إسرائيلية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، استهداف قواعد أميركية ومواقع إسرائيلية ضمن الموجة 58 من عملية الوعد الصادق 4.

وبحسب بيان للحرس، جرى إطلاق الموجة 58 من عملية الوعد الصادق 4، على مواقع في شمال ووسط الأراضي المحتلة".

وأضاف: "كما تم استهداف قواعد تابعة للجيش الأميركي في فيكتوريا وعلي السالم والخرج، إضافة إلى الأسطول البحري الخامس".

وأشار إلى أن "الهجوم نفذ باستخدام صواريخ خرمشهر برؤوس حربية تزن طنين، إلى جانب صواريخ قادر وفتح وخيبر شكن".

كما لفت إلى أن "العملية جرت عبر منظومتي فتح وقيام متوسطتي المدى، إضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".