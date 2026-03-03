الحرس الثوري يقول إنه ضرب أهدافاً معادية بإقليم كوردستان

شفق نيوز- طهران

قال الحرس الثوري في إيران، يوم الثلاثاء، إنه ضرب أهدافاً معادية في إقليم كوردستان، مبيّناً أنها كانت تنوي التسلل لتنفيذ عمليات في العمق الإيراني.

وذكر الحرس الثوري، أنه "سيتصدى بسرعة وحزم للجماعات المعادية لنا في أي بلد كان"، على حد قوله.

وهزّت ثلاثة انفجارات، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، جراء تجدد استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق شرق المحافظة.

وكان مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني قد تعرض، صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم في قضاء كويسنجق شرق محافظة أربيل.