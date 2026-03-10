الحرس الثوري يعلن موجة صاروخية "تستمر لثلاث ساعات" ويتبنى هجمات بأربيل

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، تنفيذ موجة صاروخية جديدة ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، قال إنها استهدفت قواعد أمريكية في أربيل، ومواقع مرتبطة بالأسطول البحري الأمريكي الخامس، إلى جانب بئر يعقوب في وسط إسرائيل، مؤكداً أنه سيطلق موجة صاروخية ستستمر ثلاث ساعات.

كما لوّح الحرس في بيان باعتبار تل أبيب وحيفا والقدس وأسدود وعسقلان والنقب ومستوطنات الشمال والجنوب "منطقة حرب حتى إشعار آخر"، في تصعيد جديد للخطاب العسكري الإيراني مع دخول الحرب يومها الثاني عشر.

وتندرج هذه الموجة في سياق حرب أوسع اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026 بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، قبل أن تتوسع سريعاً إلى ضربات إيرانية طالت إسرائيل ودول الخليج والعراق.