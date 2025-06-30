الحرس الثوري يعلن مقتل "رفيق الظل" لسليماني

شفق نيوز - طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، مقتل "رفيق الظل"، المرافق البارز لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن هوية ما يطلق عليه بـ "رفيق الظل" لسليماني، وهو حسن أبو الفضل حسن، المعروف باسم "الحاج يونس".

وأشارت وكالة تسنيم، إلى دور "حسن أبو الفضل" البارز في قيادة العمليات العسكرية لقوات "فيلق القدس" الإيراني في سوريا.

كما لفتت الوكالة إلى ما قالت إنه دور بارز لعبه أبو الفضل حسن في قيادة العمليات العسكرية لقوات "فيلق القدس" في سوريا، ووصفت حضوره الميداني بأنه كان "محورياً ومؤثراً".

وبحسب وسائل إعلام أخرى، فإن "الحاج يونس" قتل في غارة جوية إسرائيلية نفذت قبل 11 يوماً، من الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي 13 حزيران/يونيو الجاري، شهد الشرق الأوسط تطوراً خطيراً وغير مسبوق، تمثّل في اندلاع مواجهة عسكرية مفاجئة بين إسرائيل وإيران، ما دفع المنطقة إلى حافة تصعيد شامل.